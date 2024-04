Volley femminile | la VBC Casalmaggiore cede il titolo sportivo di Serie A1

"Sabato faremo di tutto per essere più aggressive nel muro difesa e fare emergere questo punto di forza mancato venerdì scorso nella gara persa in casa di Busto Arsizio". Federica Stroppa , opposta ... (sport.quotidiano)

Il Calendario completo dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà 2023 / 2024 di volley Femminile : ecco il programma e le informazioni per seguire la fase finale del campionato. Terminata la stagione ... (sportface)

Volley Bergamo 1991, Matteo Bertini è il nuovo direttore sportivo - Matteo Bertini è il direttore sportivo del Volley Bergamo 1991. Marchigiano ... Giovanni in Marignano in A2 femminile con la partecipazione alla Pool Promozione. 2Il suo arrivo è il primo passo per ...bergamonews

Starting Six: Novara in semifinale sfiderà Conegliano - Le immagini di Gara 3 dei Quarti Play Off, commentate da Pasquale Di Santillo, fanno da preludio alle sfide che inizieranno sabato pomeriggio: Scandicci-Milano e Conegliano-Novara ...tuttosport

CANAVESE – Nella serie B del Volley tutto è pronto per tornare sabato 6 aprile in campo - Partiamo dalla serie B maschile, dove i nostri sodalizi sono protagonisti nella zona alta della classifica. In particolare, è l'Alto Canavese Volley ...obiettivonews