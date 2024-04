VOLLEY B MASCHILE Campionato verso la volata finale La Zephyr cerca punti a Ciriè

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Mancano 6 giornate alla fine deldi serie B di, che riprende domani dopo la sosta pasquale. La Npsg è attesa al Palamariotti dalla sfida con l’Alto Canavese (inizio alle 18), in trasferta invece laMulattieri che andrà a far visita al(18.30). Le altre partite della giornata sono Alba-Grafice Amadeo, Sant’Anna Torino-Malnate, Caronno-Ormezzano Biella, Mozzate-Saronno. Riposa il Parella Torino. In classifica in testa Sant’Anna e Alto Canavese con 44, seguono Malnate e Caronno a 43; la Npsg è sesta con 30, lapenultima a quota 9.