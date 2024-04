Volevo una ricetta | ha abusato di me Medico a processo per violenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Firenze, 5 aprile 2024 - È entrata nell’ambulatorio della guardia medica per farsi prescrivere dei farmaci. Sono i primi di gennaio del 2023, il suodi base è in ferie, l’unico modo per avere unaè quello di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale. Dopo il rifiuto del dottore di turno, la donna viene travolta dall’ansia, il fiato diventa affannoso: l’uomo decide quindi di sottoporla a una prima visita, misurandole la pressione e ascoltando il battito cardiaco. Tutto in regola. Da lì, però, cominciano battute fuori luogo, ammiccamenti anomali e domande scollegate dai dolori lamentati dalla 50enne. Il, 70enne, le propone poi di sottoporsi a una visita ginecologica. Una mossa che lì per lì coglie di sorpresa la donna, che decide comunque di fidarsi, in quanto ilsi presenta come un ...