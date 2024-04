Vivevano con 159 gatti e 7 cani | condannati a un anno di reclusione e maxirisarcimento

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undie una pena pesantissima per un possesso illecito e numeroso di animali in condizioni di salute drastiche Quello dell’accumulatore seriale è un disturbo che – a vari livelli – possiedono milioni di persone. Tutto ciò che comprano, ricevono od ottengono in qualsiasi modo lo tengono in casa, senza mai rinunciarvi. Tra questi vi è una parte che soffre di problemi simili, ma che invece di riflettersi su oggetti inanimati, si concentra sugli animali. Questa viene chiamata la ‘sindrome di Noè‘, con chiaro riferimento al patriarca biblico. Si tratta di una condizione mentale che consiste nell’accumulo di animali e quindi dal bisogno di tenerne un numero maggiore del normale senza, potersene prendere cura di loro adeguatamente. Famiglia di– Cityrumors.itAnche qui vi sono casi in cui questi sintomi raggiungono stadi ...