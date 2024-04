(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) –si appresta ad accogliere la nuova edizione di, prevista dal 22 al 25 maggio presso l’Expo Porte de Versailles. L'evento, giunto all'ottava edizione, si conferma un punto di riferimento per il mondo dellee della tecnologia a livello europeo, attrattivo per la sua capacità di catalizzare attenzione su temi quali

VivaTech, a Parigi torna l'evento per startup tecnologiche più grande d'Europa - L'edizione 2024 di VivaTech metterà in luce oltre 2.500 startup e circa 2.000 investitori internazionali, provenienti da ambiti vari come l'automotive, il settore sanitario e il retail. Tra gli ospiti ...adnkronos

Altri guai per Fisker: i clienti non si fidano, stanno cancellando gli ordini - Poche parole che ben riassumono i concetti dietro... 05 APR VivaTech, il più grande evento tech europeo, torna a Parigi a maggio 05 APR Keenetic presenta Titan 2nd Gen, router per le PMI con WiFi 6 e ...auto.hwupgrade

La Polestar 2 non verrà rinnovata, al suo posto arriverà la Polestar 7 - Poche parole che ben riassumono i concetti dietro... 05 APR VivaTech, il più grande evento tech europeo, torna a Parigi a maggio 05 APR Keenetic presenta Titan 2nd Gen, router per le PMI con WiFi 6 e ...auto.hwupgrade