Virgo torna ad ascoltare l' Universo | riparte la caccia alle onde gravitazionali

(Di venerdì 5 aprile 2024) L'osservatorio pisano tornerà in attività per la seconda parte della quarta campagna di indagine del Cosmo a partire dal 10 aprile, affiancandosi al progetto statunitense LIGO. Tra gli obiettivi anche la speranza di captare le primeprodotte da una supernova. ...

lanazione