Violenza inaudita | picchiano un 15enne fino ad ucciderlo “Erano in 4 con il passamontagna”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere brutalmente picchiato da un gruppo di coetanei fuori dalla sua scuola. È accaduto in una città a sud di Parigi, in quello che è solo l’ultimo episodio discolastica in Francia. L’adolescente è stato aggredito ieri (giovedì 4 aprile) a Viry-Châtillon, a circa 20 chilometri dalla capitale, da diversi ragazzi all’uscita da scuola. Secondo quanto reso noto dalla locale procura, l’inchiesta aperta sull’aggressione non hara messo in luce il movente dell’aggressione. Come riporta il Guardian, lo studente è andato in arresto cardiorespiratorio, ed è stato portato all’ospedale Necker di Parigi dove purtroppo è deceduto poco dopo. Il ragazzo, che frequentava l’istituto Les Sablons, stava rientrando a casa dopo la lezione di musica, verso le 16, quando è stato preso di mira da un gruppo di 3 o 4 persone ...