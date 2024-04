Vingegaard | il verdetto medico dopo il grande spavento | contusione polmonare e un pneumotorace

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 5 aprile 2024) Jonasresterà in ospedale anche per le prossime ore . Il fuoriclasse danese, trasportato ieri in ospedale con l’ossigeno e il collareuna terribile maxi-caduta nel finale della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, "ha sofferto anche di unae un. È stabile e ha passato una buona notte. Rimane in ospedale", fa sapere il Team VismaLease a Bike...