Vingegaard aveva allertato su quella curva troppo pericolosa | il bollettino post caduta è raggelante

(Di venerdì 5 aprile 2024) Diversi mesi prima del Giro dei Paesi baschi, il ciclista danesemanifestato preoccupazione all'agenzia di sicurezza Safe Cycling. "Ma non abbiamo mai ricevuto risa".

Droga in porto,bloccato dai Carabinieri appena sbarcato a Ischia - Si intensificano i controlli agli sbarchi nei porti turistici di Ischia. I carabinieri del nucleo radiomobile dell'isola hanno presidiato le banchine, passando al setaccio le persone in arrivo da ...ansa

Wafa, 'palestinese ucciso da Israele in Cisgiordania' - Un palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Nour Shams, a est di Tulkarem in Cisgiordania. (ANSA) ...ansa

Giro dei Paesi Baschi, caduta choc di Vingegaard che si frattura clavicola e costole: portato via in ambulanza - Nel corso della quarta tappa una caduta nelle fasi finali ha visto coinvolti alcuni big come Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel, oltre a Mattias Skjelmose e Jay Vine. Ad avere la peggio ...leggo