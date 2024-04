Vigili urbani sanzionano una scuola per irregolarità nella raccolta differenziata dei rifiuti Monta la protesta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un istituto comprensivo di Siracusa è stato multato daiper presunta. Un consigliere comunale però non ci sta e chiede al sindaco di rivedere la decisione. L'articolo .

ASCOLI Un altro passo avanti per una città più sicura. Con il via libera al disciplinare, ora i vigili urbani potranno utilizzare le micro-telecamere indossabili ( bodycam ) durante... (corriereadriatico)

Milano , 3 aprile 2024 – Stop allo sciopero dei Vigili urbani inizialmente programmato per domenica, il giorno della Milano Marathon. L’ultimo tentativo di conciliazione dello scontro in corso tra ... (ilgiorno)

“La Commissione Urbanistica si è riunita stamattina, dopo nostre sollecitazioni, per fare il punto sullo stato di attuazione della convenzione Porta di Roma , a un anno di distanza dall’ultima ... (italiasera)

LA FOTO. VARIANTE sempre più pericolosa, cinghiale investito e ucciso - La rimozione della carcassa, immediatamente dopo la segnalazione ai Vigili urbani, è stata eseguita dall’ Asl. La massiccia presenza di cinghiali inizia a diventare un fenomeno molto pericoloso ...casertace

Antonio Melis nel mirino dei Vigili: rischia la multa per le sue poesie del giorno - Il precedente nel 2012, quando i suoi versi erano stati sequestrati dalla polizia locale. La città si era schierata con il poeta bohémien ...nuovavenezia.gelocal

Roma, derby all'Olimpico: stretta sui controlli ai filtraggi. Caccia a striscioni politici e razzisti, presidiati pub e piazze - Oggi tavolo tecnico in Questura per il piano di sicurezza per Roma-Lazio di sabato pomeriggio. Rinforzate 20 linee Atac, metro aperta fino all'1.30. Lungotevere chiuso da ponte Milvio a piazzale Mares ...roma.corriere