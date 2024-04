Vigili | sciopero rinviato e ricorso E il Csa lascia il tavolo col Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tutto come da copione. Ieri mattina il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il differimento delloproclamato dai sindacati della polizia locale Sulpl, Uil e Usb per l’intera giornata di domenica, in concomitanza con la Milano Marathon. E poco dopo il segretario del Sulpl Daniele Vincini ha annunciato ild’urgenza al Tar per opporsi allo spostamento dell’agitazione, ribadendo di aver già individuato una nuova data per la mobilitazione dei ghisa: lunedì 22 aprile, il giorno del derby della Madonnina a San Siro che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri. Nel provvedimento di quattro pagine, reso inevitabile dal fallimento del tentativo di conciliazione tra rappresentanti dei lavoratori e, il numero uno di corso Monforte ha ricordato che la gara podistica da 42,195 chilometri si svolgerà su un percorso ...