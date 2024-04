Vigevano-Forlì | la rivalità più antica Minacce e bottiglie rotte E un’altra A in palio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Ausosiemens-Libertas sarà la vostra tomba". La frase arrivò scritta su carta igienica alla sede della vecchia Libertas, nel marzo 1973. Nessun dubbio sui mittenti. Ausosiemens, all’epoca, era lo sponsor di. Se qualcuno sabato sera al Palafiera ha sentito cori contro i prossimi avversari, sappia che laè antichissima. Non così frequente, certo: l’ultimo precedente sul campo coinvolgeva due società che oggi non ci sono più (c’era la FulgorLibertas, 29 marzo 2009). Ma ci sono tanti e tali capitoli che, in due piazze calde e appassionate, è impossibile strappare dal libro. Perché arrivare adi morte? Bisogna riavvolgere il nastro a quasi sei anni prima: 4 maggio 1967. Quando si pensa allepiù accese (Fortitudo o Rimini), occorre tenere presente che nessuna è più ...