Victoria De Angelis annuncia la sua prima data italiana senza Maneskin

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 5 aprile 2024)De, bassista dei, hato la suala rock band: l’appuntamento è per il 30 aprile al Cocoricò di Riccione. La bassista della rock bandche ha conquistato il mondo, i, si prepara al suo primo spettacolo da solista in Italia in veste di dj:de, infatti, si esibiràla sua band. Più che un inizio di carriera solista, infatti, si tratta di un progetto parallelo che la bassista deiha deciso di intraprendere. Il 30 aprile al Cocoricò di Riccione è l’unicadel tour diDe ...