Viaggio sui ’Binari’ della nostra mente

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lo spettacolo Binari in scena domani sera all’auditoriumfiera di Morciano (sipario alle 21) per la rassegna ’Teatro e salute’. Sul palco la compagnia Alcantara con lo spettacolo firmato dalla regia di Damiano Scarpa. Binari mette in scena una stazione immaginaria e surreale dove, tra treni annunciati ma già partiti o che non arriveranno mai, si intrecciano le storie di viaggiatori che attendono, cercano qualcosa di smarrito, ritrovano qualcosa del passato. I pensieri si sfiorano, a volte qualcuno riesce ad afferrarli, altre volte scivolano via. Si tratta in sintesirielaborazione fantastica di un percorso che ha toccato i vissuti dei singoli protagonisti, emersi attraverso l’uso di diverse tecniche ed esperienze. Binari è una sortaa tutto tondo verso una meta non prestabilita, metaforavita, ...