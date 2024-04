Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2024 ore 18 | 45

(Di venerdì 5 aprile 2024)DEL 5 APRILE 2025 ORE 18.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SU VIA OSTIENSE CON CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONEPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E APPIA ANCHE A CUSA DI UN INCIDENTE PROPRIO IN GALLERIA APPIA SULLA PONTINA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19 CIRCA È ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DA TOR DE’ CENCI A CASTEL DI DECIMA, TRAFFICO SULLA SORPASSO CODE LOCALIZZATE AL MOMENTO DA SPINACETO A CASTL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...

Le strade chiuse a Roma sabato 6 e domenica 7 aprile: Il Derby Sabato 6 aprile alle ore 18:00 si gioca all'Olimpico il Derby Roma - Lazio (qui le ...piano sicurezza con oltre un migliaio di uomini delle forze dell''ordine con il supporto per la viabilità ...

Cagliari, la via Roma infinita: 'Ci dite come si fa a fare passare i pullman, i taxi e 4 corsie lato porto avendo ridotto tutto il lato portici': Il progetto di via Roma è completamente sbagliato. Mi dite come si fa a far passare i pullman, i ... troveremo soluzioni alternative per la viabilità in occasione dei lavori sulla metro'. Intanto, i ...