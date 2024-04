Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)DEL 5 APRILEORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLAPERMANGONO LE CODE SULLA PONTINA PER LAVORI DA TOR DE’ CENCI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA I RALLENTAMENTI PER TRAFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA LE ALTRE NOTIZIE GIORNATA DI MANIFESTAZIONI NELLA CAPITALE LA PRIMA DALLE 17.30 ALLE 19.30 IN ZONA MONTESACRO, CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA LEVANNA POSSIBILI DEVIAZIONI PER 7 LINEE DI BUS L’ALTRA MANIFETAZIONE NEL QURTIERE DI PRIMAVALLE DALLE 17.30 ALLE 19.30 TRA LE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DFEL CORTEO ANCHE VIA TORTA, VIA ODOARDO GIOVE E VIA BEMBO E VIA GIOVANNI X ANCHE QUI POSSIBILI DEVIAZIONI PER 5 LINEE DI BUS DA GINA ...