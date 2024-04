Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)DEL 5 APRILEORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STATALE PONTINA PER LAVORI CI SONO CODE DA TOR DE’ CENCI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA E NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA, IN INTERNA CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA IL RACCORDO ANULAR E VIA DEI DUE PUNTI, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RIPARTONO I CANTIERI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ CON ULTIME ...