Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2024 ore 10 | 30

(Di venerdì 5 aprile 2024)DEL 5 APRILEORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA TUBURTINA, IN DIREZIONE SALARIA SI SONO FORMATE CODE DA PORTONACCIO SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE È SCORREVOLE AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI CI SONO CODE DA TOR DE’ CENCI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RIPARTONO I CANTIERI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ CON ULTIME CORSE ALLE ORE 21.00, IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI IL VENERD’ E IL SABATO IL ...