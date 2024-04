Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)DEL 5 APRILEORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA DALLAFIUMICINO ALLA LAURENTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA POI TRAFFICO RALLENTATO DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONENORD DALLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO SULLA SALARIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO SETTEBGNI, IN DIREZIONEPERMANGONO LE CODE SULA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREIZONE CENTRO SULLA CASSIA S IRALLENTA TRA LA GIUSTININA E TOMBA DI NERONE, SEMPRE NELLE DUE INFINE, SULLA ...