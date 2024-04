Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)DEL 5 APRILEORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ANELLO SPECIFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA NOMENTANA DA TOR LUPARA A SANT’ALESSANDRO LA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE ANCHE LA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN TUTTI I CASI VERSO IL CENTRO SULLA STATALE PONTINA SEMPRE PER TRAFFICO CODE A TRATTI DA VIA MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONENEL SENSO OPPOSTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19 A CURA DI ASTRAL SPA È ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DA TOR DE’ CENCI A CASTEEL DI DECIMA, TRAFFICO SULLA SORPASSO CODE LOCALIZZATE AL MOMENTO DA ...