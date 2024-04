Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024)DEL 5 APRILEORE 08.30 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA NOMENTANA BIS E TIBURTINA POI CODE A TRATTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA LAURENTINA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA PRIMI RALLENTAMENTI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TTANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA STATALE PONTICA CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONENELLA ...