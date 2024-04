Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2024 ore 07 | 30

(Di venerdì 5 aprile 2024)DEL 5 APRILEORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA OGGI PER LA NEBBIA C’È SCARSA VISIBILITÀ E TRAFFICO RALLENTATO NELLO SPECIFICO SULLA DIRAMAZIONENORD ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO SEGNALATA NEBBIA ANCHE TRA I BIVI PER LA DIRAMAZIONENORD E LA A24TERAMO E SULLA-NAPOLI TRA ANAGNI E CEPRANO INFINE, TRA IL BIVIO DELLA A12-FIUMICINO E FREGENE DUNQUE, VISIBILITÀ RIDOTTA E TRAFFICO RALLENTATO UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA CONSUETE CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONESUD E L’APPIA IN INTERNA IN ESTERNA SI RALLENTA ...

Viabilità DEL 4 APRILE 2024 ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN ... (romadailynews)

Viabilità DEL 4 APRILE 2024 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN ... (romadailynews)

'Turismo crocieristico, il brand Toscana ai minimi termini. Livorno non riesce a sviluppare le importanti potenzialità': Tale viabilità di cintura è strategica per la città, in quanto è destinata a separare, per quanto ... verso il nord del paese e verso Roma), a cui si aggiunge il posizionamento della Stazione Centrale ...

Municipio V: Roma Capitale, pur non avendo funzioni amministrative dirette né sulla strada, né sul complesso ... non influisce sulla viabilità, trovandosi in un'area di accesso Ater . E questa mattina il Sindaco ...