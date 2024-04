Via alla stagione dell’Italvolley Femminile | dall’8 aprile in raduno per la Nations League

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 52024 – Da lunedì 8prende il via ladella Nazionale di Volley. Le Azzurre puntano a fare bene, per conquistare di conseguenza la qualifica olimpica per Parigi 2024. L’Italia si radunerà al Centro Pavesi di Milano fino a venerdì 12. E’ il primo collegiale dell’anno con il commissario tecnico Julio Velasco. Quest’ultimo ha convocato 16 atlete, che hanno terminato i rispettivi campionati. Si aggiungeranno poi altre giocatrici, che termineranno gli impegni con le proprie squadre. Il programma delle gare, le interviste e le convocate – federvolley.it Le Azzurre faranno il loro esordio nella VNL ad Antalya (Turchia) dal 14 al 18 maggio, per poi scendere in campo a Macao (Cina, dal 29 a 2 giugno) e infine a ...