“Very Vivara” | l’iconica stampa rievoca i mari che ispirarono Pucci

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 5 aprile 2024) Life&People.it Fra Procida e Ischia, una mezzaluna di terra galleggia sulle acque cristalline del Golfo di Napoli. Ricoperta da una natura incontaminata, l’Isola di, sfugge, ormai da decenni, alla vita frenetica e al caos cittadino rappresentando un’oasi in mezzo al mare. Su di essa non vi sono abitanti ma solo vegetazione, fauna locale e reperti archeologici. Gli unici ospiti sono turisti ai quali è concesso accedere a quest’oasi naturale solo attraverso un ponte, percorribile unicamente a piedi, che collegaa Procida. Un’isola che non c’è, degna ambientazione di una favola Disney, la cui romantica forma ha ispirato, circa sessant’anni fa uno stilista dall’animo aristocratico; conosciuta con il nome difantasia fu ideata da Emilionel ...