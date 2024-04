Verstappen davanti a tutti nel venerdì di Suzuka

(Adnkronos) – Max Verstappen davanti a tutti nella prima giornata di prove libere in vista del Gp del Giappone di Formula 1, che si corre domenica a Suzuka. Il pilota olandese della Red Bull , ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Max Verstappen davanti a tutti nella prima giornata di prove libere in vista del Gp del Giappone di Formula 1, che si corre domenica a Suzuka. Il pilota olandese della Red Bull , ... (webmagazine24)

Verstappen impone il suo ritmo in Giappone e si piazza in testa alla classifica delle FP1 - Max Verstappen e la Red Bull hanno lanciato un avvertimento al resto della griglia dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. L'olandese ha preceduto il suo compagno di ...msn

Verstappen via da Red Bull, Horner è sicuro: “resta al 100%” - Verstappen è stato il più veloce nelle FP1, ma nelle FP2 davanti a tutti spicca il nome di Piastri, ma in pochissimi hanno girato in pista. Al termine delle prime due sessioni di libere, Christian ...sportfair

F1, Sainz vicino alle Red Bull. E la Ferrari mostra un buon passo - Piove a Suzuka. L’acqua si porta via la seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone ma non elimina le tracce lasciate nella notte italiana da una buona Ferrari, apparsa in forma anche su uno ...msn