Verso Milan-Lecce | Luca Gotti lancia la sfida | ecco come li fermeremo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’allenatore del, ha parlato in conferenza stampa presentando ladi campionato contro il, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delladi campionato contro il, in programma domani alle 15 a San Siro e valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Tanti gli argomenti trattati dal tecnico della squadra salentina. Tra questi anche il modo in cui ilintende affrontare i rossoneri.ha subito chiarito che quella di domani sarà una partita complicata, dal momento che la squadra di Stefano Pioli sta attraversando un ottimo periodo di forma e i risultati recenti sono lì a dimostrarlo. Tuttavia, il ...