Verso lo spareggio per l’A2 Banca Macerata pensa a Mantova | Siamo decisi a farci valere»

(Di venerdì 5 aprile 2024) "carichi e vogliamo dimostrare chie confermare quanto fatto vedere in tutto il campionato". Enrico Lazzaretto, schiacciatore della Volley, è già proiettato a domenica quando alle 19.30 si aprirà la serie contro, chi vincerà due gare su tre salirà neldi volley maschile. "È naturale – aggiunge – che alla vigilia ci sia un po’ di pressione come del resto succede prima di ogni partita, ma c’è anche un clima sereno con la giusta attenzione". I lombardi costituiscono una formazione che ha dominato il girone Bianco di A3. "Si tratta di una formazione quadrata, costruita bene, che tende a sbagliare poco. Noi dovremo limitare i loro punti di forza e soprattutto giocare come sappiamo perché in tal modo potremo farcela". Di recente ...

NBA - Joel Embiid in dubbio per lo spareggio verità dei Sixers a Miami - Gli Heat sono attualmente al sesto posto della classifica della Eastern Conference con il record 42-33, seguiti dai Pacers a 43-34 e dai Sixers a 41-35. Questa notte, quando in Italia saranno le ore ...pianetabasket

Verso Palermo-Sampdoria, al Barbera Antonio Giua ritrova Andrea Pirlo: l’ultima volta… - L’arbitro della sfida tra Palermo e Sampdoria sarà Antonio Giua, però l’ultima volta che incrociò i blucerchiati con Andrea Pirlo… La Sampdoria si sta preparando alla difficile trasferta di Palermo. I ...informazione

Buone notizie per Calzona, Ngonge e Kvara Verso il recupero: le condizioni - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all'U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di ...informazione