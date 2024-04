Verso le Europee | Seibert tornerà presto capo gabinetto di von der Leyen

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 5 aprile 2024) caption id="attachment 342477" align="alignleft" width="300" Ursula von der/captionBjorndidella presidente della Commissione europea Ursula von der, gestirà la campagna per la riconferma della stessa von der, e sarà messo per questo in congedo temporaneo non retribuito dalle sue funzioni alla Commissione, dal 6 aprile al 9 giugno.Il congedo temporaneo è stato concesso "in conformità con le norme applicabili e la decisione della Commissione sul comportamento dei suoi funzionari e degli altri agenti" durante la campagna elettorale del Parlamento europeo, ha precisato oggi una nota dell'Esecutivo comunitario.riprenderà in pieno il suo ruolo istituzionale, molto influente, all'interno della Commissione a partire dal 10 ...