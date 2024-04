Venti di guerra in Europa | il dibattito sulla pace nel mondo dell’imprenditoria e della politica

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 aprile 2024) “La libertà dallanon è un dono dal cielo. Va conquistata e difesa”. Sono le parole di Marco Tronchetti Provera, il numero uno di Pirelli, in un’intervista a il Giornale: “Non ho mai vissuto una situazione a rischio come quella attuale. Temo si possa arrivare a compromettere le tutele conquistate con fatica nel secolo breve”. (Ansa Foto) – notizie.comL’e i rapporti con la Cina Il ruolo di Confindustria, aggiunge, dovrebbe essere cercare di capire cosa accade a Bruxelles e come poter interagire con il governo, le istituzioni e le altre associazioni industriali europee: “L’ha perso competitività nei confronti di Cina e Stati Uniti anche perché abbiamo un serio problema di approvvigionamenti delle materie prime e siamo fortemente carenti sul fronte delle nuove tecnologie, in particolare in rema di intelligenza ...