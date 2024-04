Van der Poel verso la Parigi-Roubaix | “Chicane Aremberg pericolosa” Parla il sindacato dei ciclisti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’olandese Mathieu van der, è il favorito per la vittoria delladi domenica prossima e hato in conferenza stampa della rassegna francese in maniera preoccupante, mostrando a tutti il suo scetticismo in merito ai provvedimenti presi in fatto di sicurezza: “È uno scherzo? È positivo che si stia provando a fare qualcosa, ma secondo me non è il metodo giusto”. Riferendosi a tali provvedimenti, prende di mira unaintrodotta all’ingresso del settore in pavé della Trouée d’, ritenutae inopportuna: “Introdurla la settimana prima della corsa non è nemmeno una buona cosa. Non mi sento molto a mio agio nel gruppoil bosco Wallers, ma cambiare per il gusto di cambiare non è sempre la cosa migliore da ...