Valmalenco | la strada dei rifugi colpita dalla Frana | lavori conclusi in tempi record

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ladeiriapre, pronta ad accogliere la marea di turisti che sale in quota per ammirare le bellezze dell’Alta. Lo ha annunciato il sindaco Cristian Nana, che si è adoperato, con enti e istituzioni, per trovare innanzitutto i fondi necessari e, poi, per accelerare le pratiche ed eseguire il più presto possibile inecessari a mettere in sicurezza il versante e consentire così ai turisti e ai residenti di ritornare a percorrere la, chiusa tra Tornadri e Franscia, e ai proprietari deidi iniziare al meglio la stagione estiva. All’inizio di febbraio, infatti, unaha comportato il crollo di diversi massi dai versanti che sovrastano la galleria artificiale e costretto il primo cittadino di Lanzada a imporre la chiusura al ...

