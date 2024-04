Valentina muore con la figlia che aspettava | il fidanzato rompe il silenzio | le parole strazianti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Doppia tragedia sulla strada, il disperato messaggio di Giulio Stoppa. Domenica scorsa, 31 marzo, l’uomo ha perso in un terribile incidente avvenuto a Padova la compagna e futura moglieUrli e lache la donna. Dopo alcuni giorni trascorsi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale cittadino la 33enne è decedita dopo che ne era stata dichiarata la morte cerebrale. La famiglia ha deciso di donare i suoi organi.era al quinto mese di gravidanza. Il cuore della piccola Amelie che portava in grembo ha cessato di battere martedì 2 aprile. Era tutto pronto per il matrimonio con Giulio che si sarebbe dovuto svolgere il prossimo 11 maggio a Trebaseleghe. L’uomo, riporta Padova Oggi, è originario di Adria (Rovigo) e si era trasferito da qualche mese nel Comune dell’Alta Padovana per ...