Valdinocci star americana

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un altro viaggio, un’altra esperienza per Jordanche torna a Las Vegas dopo quel dicembre 2022 che lo vide come primo allenatore all’angolo di Chris Daukaus per la Ufc. Questa volta il più volte campione mondiale di kickbox torna contattato da Alexa Grasso, atleta Ufc per prepararla al suo prossimo incontro valido per la difesa del titolo che si terrà, per l’appunto, a Las Vegas, il 14 settembre contro Valentina Shevchenko. A ciò si aggiunge un’altra novità che vedràtra gli allenatori del reality "The Ultimate Fighter" che andrà in onda su Espn dal 4 di giugno. L’atleta pesarese racconta del suo coinvolgimento, spiegando anche in cosa consiste il reality: "Il programma vede Grasso e Shevchenko a capo di due team di atleti che sognano un contratto Ufc pronti a sfidarsi per ottenerlo. Alexa e Valentina coordineranno i team e ...