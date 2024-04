Va a rinnovare il permesso ma è ricercato | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel dicembre del 2012, in stato di ebbrezza, aveva causato un incidente stradale a Bareggio, poi era scappato senza prestare soccorso alle persone ferite. Prima si era nascosto, poi sapendo di essere nei guai era rientrato nel suo Paese d’origine, l’Ecuador. Un anno fa è tornato in Italia e ha avviato la procedura per il rinnovo deldi soggiorno. Ma quando l’altro giorno si è presentato al commissariato di Rho-Pero per completare la procedura e ottenere ilper “soggiornanti lungo periodo“, gli agenti dell’ufficio immigrazione consultando la banca dati hanno scoperto che su di lui pendeva un ordine di carcerazione e lo hanno. In manette è finito un cittadino equadoregno di 55 anni. Dopo l’incidente, infatti, il pirata della strada era stato identificato dalle forze dell’ordine, ma non era mai stato ...