Usura ed estorsione Soldi prestati | poi minacce In due dietro le sbarre

(Di venerdì 5 aprile 2024) Prestava denaro ad imprenditori e persone che avevano difficoltà ad ottenerli attraverso i canali ufficiali. Ma il suo atteggiamento amichevole mutava in fretta sino ad arrivare alledi morte per riavere il denaro con l’aggiunta di interessi sino al 150%. I carabinieri della Compagnia di Vigevano hanno arrestato per il reato diun cittadino albanese di 55 anni, residente in città. Con lui, nel carcere pavese di Torre del Gallo, è finito un suo connazionale di 41 anni che con un terzo soggetto, di nazionalità rumena, si occupava in concreto del “recupero crediti“. Sino a questo momento gli investigatori hanno identificato tre vittime, ma è più che probabile siano state molte di più ma che, come spesso accade in queste circostanze, abbiano scelto di non denunciare l’accaduto. Le modalità operative dei tre erano molto semplici: ...