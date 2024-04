USA | terremoto di magnitudo 4 8 in New Jersey | trema anche New York

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undi4.8 si è registrato in Newsecondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertitenella città di New

Sisma di magnitudo 4.8 in New Jersey, trema anche New York - Un terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York.rainews

terremoto a Taiwan, Tsmc rallenta la produzione dei microprocessori - È quanto ha detto il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, incontrando a Guangzhou la comunità ... Dopo il rallentamento della produzione a causa della pandemia da Covid inoltre è il forte terremoto ...conquistedellavoro

terremoto a Taiwan, sale a 12 il numero dei morti - È salito ad almeno 12 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan mercoledì. Le autorità non hanno ancora verificato l'identità delle ultime vittime. Il numero dei morti ...tgcom24.mediaset