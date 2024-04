(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (askanews) – La prima priorità delle autorità federali nel rispondere al crollo del ponte Francis Scott Key diè quella di liberare il canale di navigazione per consentire il passaggio delle navi nel porto. Lo ha detto il presidente Usa Joe, oggi in visita nella città del Maryland. “La nostra prima priorità è aprire il porto – ha scandito, secondo quanto scrive TheSun -. E’ uno dei più grandi hub di logistica della”, ha ricordato il presidente Usa sottolineando che l’impatto dello stop alle merci da e per il porto si sta ripercuotendo su tutta la. Dopo essere stato informato sui lavori di ripristino,ha prefigurato un’operazione molto impegnativa: “Migliaia di tonnellate di acciaio accartocciato ...

Qualcosa è sicuramente cambia to nei rapporti tra Stati Uniti e Israele. Il raid israeliano che ha portato alla morte di ben 7 operatori della World Central Kitchen, Ong americana, ha cambia to in ... (ilgiornaleditalia)

Usa, Biden a Baltimora: la nazione vi coprirà le spalle - Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, oggi in visita nella città del Maryland. “La nostra prima priorità è aprire il porto – ha scandito Biden, secondo quanto scrive The Baltimora Sun -. E’ uno dei ...quotidianodelsud

Biden a Baltimora, lavoreremo senza sosta fino a un nuovo ponte - “Il vostro Paese vi copre le spalle. Lavoreremo per recuperare i corpi e lavoreremo per la ricostruzione del ponte. Non ci fermeremo fino a quando non sarà completato”. Lo afferma il presidente Usa Jo ...swissinfo.ch

Verso il baratro/ Quel dialogo tra Usa e Cina per evitare l'escalation - L’unico elemento positivo di questa congiuntura internazionale che sta continuamente peggiorando, consiste nel fatto che, dopo l’incontro del novembre scorso a San Francisco, Biden e Xi Jinping si ...ilmessaggero