Uomo accoltellato all' addome in casa sua a Milano in via Trentacoste | è grave | ex compagna portata in caserma

Uomo accoltellato all'addome in casa sua a Milano in via Trentacoste, è grave: compagna portata in caserma - Un Uomo è stato trovato accoltellato in un appartamento di via Trentacoste, a Milano. La compagna era in casa con lui ed è stata portata in caserma ...notizie.virgilio

In Germania tredicenne uccide un senzatetto a coltellate - L'autopsia ha rivelato che la vittima, un 31enne, è stata uccisa da diverse coltellate. È certo «che le pugnalate fatali siano state inferte da uno dei bambini sotto l'età della responsabilità penale» ...ilsecoloxix

