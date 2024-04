Uomini e Donne | l’opinione di Ebuc sulla puntata del 5 04 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 5 aprile 2024) A commentare laodierna di, uno degli utenti storici del nostro blog. Eccovidel nostro: Devo ammetterlo, son stato fortunato, mi è capitata da commentare unacon le sfilate…e che. Bella trash, pregna di discussioni futili, con la giusta dose di caciara e soprattutto un pomeriggio dove Ida Platano è stata MUTA per 70 minuti. Il paradiso. Ma andiamo con ordine, con i momenti salienti ( non me ne vogliano le dame che non verranno nominate, ma se siete basiche e non vi impegnate come la De Santi non meritate menzione). Gemma Galgani: la prima a sfilare è la Galgani, con un vestito che più che rimandare ad Anita Ekberg nell’atto di entrare nella fontana di Trevi, la ricordava nell’atto della tumulazione. Apprezzato ...