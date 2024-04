Uomini e Donne anticipazioni oggi | Ida ritorna in pista!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il fascino del dating show di Maria De Filippi,, continua a catturare l’attenzione del pubblico televisivo, che non vede l’ora di scoprire le nuove dinamiche e le emozionanti storie d’amore che si dipanano tra i protagonisti., venerdì 5 aprile 2024, alle ore 14:45 su Canale 5, si prospetta una puntata particolarmente intrigante, con il trono classico e over uniti in un’unica sfilata. Ecco tutte ledella puntata. Isola dei Famosi 2024: prima puntata a rischio: Idaa calcare la passerella La puntata disi preannuncia intensa e ricca di emozioni, con le dame del trono over al centro ...