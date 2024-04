Università | La Statale sceglie nuovo rettore | avanti Marina Brambilla

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Fumata nera per la prima tornata di voto, si torna alle urne il 10 e 11 aprile Fumata nera per la prima tornata di voto che deciderà ildell'di Milano per il sessennio accademico 2024/2030. Nel primo turno elettorale la prorettrice, che nell'ateneo insegna Linguistica tedesca, ha ricevuto 1.380