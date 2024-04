Università al punto di svolta | alla Luiss l?incontro ‘The future of higher education’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos/Labitalia) – In un mondo sempre più interconnesso e in continuo mutamento, anche lesono chiamate a ripensare il loro ruolo nella società. Oggi c?è ‘fame’ di alta formazione: il numero degli iscritti aumenta a livello globale e, secondo lo science report Unesco, ha superato attualmente i 250 milioni. Cresce anche il numero degli studenti internazionali: entro il 2025 potrebbero essere 8 milioni le persone che, dal Paese di origine, andranno a studiare all?estero. Un dato quattro volte superiore a quello del 2000. E se Cina e India sono i Paesi che registrano il maggiore esodo di studenti, si amplia anche la platea di chi proviene dall?Africa. Dall?altra parte, molti paesi Ocse devono fare i conti con la denatalità: in Italia nel 2023 sono nati solo 379mila bambini e il trend negativo va avanti dal 2008. Meno giovani significa, ...