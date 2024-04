Ungheria | Ilaria Salis non è un eroina

(Di venerdì 5 aprile 2024) 8.32 "non è un. Lei e i suoi 'compagni' sono venuti ine hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti". E' quanto dichiara il portavoce del governo ungherese, Kovacs, in un post su X. "Noi difenderemo la reputazione e l'integrità della nostra magistratura, non importa quanto la sinistra gridi al lupo",ha aggiunto. "Il padre diha parlato a tutta la stampa occidentale e ha lanciato accuse gravi e infondate che non possono rimanere senza una risposta".

Nel cuore di una disputa internazionale che vede coinvolte l’Italia e l’Ungheria , Roberto Salis si batte per la sicurezza e la libertà di sua figlia, Ilaria Salis , attualmente detenuta in Ungheria. ... (thesocialpost)

Caso Salis, Meloni a 'Porta a Porta': «Do you know Stato di diritto» - La presidente del Consiglio ospite di Bruno Vespa: «Competenza è della magistratura, politicizzazione non aiuta» - LaPresse /CorriereTv ...video.corriere

La candidatura di Ilaria Salis nel Pd è puro surrealismo politico - Da tragedia ad avanspettacolo, il tentativo di Elly Schlein di mettere in lista alle Europee l'attivista incarcerata a Budapest sembra essersi risolto con un grottesco ribaltamento. La segreteria dem ...tempi

Meloni a 360°: “vi racconto tutto”. Sorprende su Ilaria Salis: poi europee, riforme, Salvini, Superbonus - Vedere le manette ai polsi di Ilaria Salis “mi impatta – dice Meloni – perché non siamo abituati. Ma in Ungheria questo trattamento vale per tutti, non solo per lei. Su questo, abbiamo fatto sentire ...strettoweb