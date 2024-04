Un’epidemia di odio in Scozia Ancora niente Rowling in manette | ma già quattromila denunce

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Immaginate di vivere in un mondo in cui nel tuo salotto dici che “gli uomini non possono essere donne” e la polizia registra un “episdi” nei tuoi confronti. Immaginate che il vost... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti