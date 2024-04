Un’app per il controllo parentale ha diffuso informazioni sensibili sui bambini

(Di venerdì 5 aprile 2024) Brutto episodio di violazione della privacy per un'app per ilche ha fatto trapelare svariati datiL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Banca Generali Un Campione per Amico , la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea ... (lortica)

Stai cercando come un pazzo una idea regalo romanista ? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Dimensioni del collo ? : ... (justcalcio)

La popolare app di messaggistica si aggiorna per rispettare i regolamenti Ue e da metà aprile arriveranno alcune importanti novità che ne rivoluzioneranno l’utilizzo L’app di messaggistica del ... (cityrumors)

Zona Riva Reno, nuovo pressing sul Comune: "Serve un piano di parcheggi sostitutivi" - Forza Italia non arretra sulla questione parcheggi in zona Riva Reno, interessata dai cantieri per il tram e la riapertura del canale. Domani e domenica, 6 e 7 aprile, approntati banchetti nella zona.bolognatoday

Giornata mondiale della salute, mese della prevenzione con Benu farmacia, a San Giovanni - Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione sono da tempo riconosciuti dagli esperti come veri e propri ‘killer’. Sono in tutto oltre 41.000 i test gratuiti, effettuati, fra i mesi di aprile e ...lanazione

Chat più sicure su WhatsApp: cosa cambia col nuovo aggiornamento - La nuova funzione consentirà ai fruitori dell'app di messaggistica istantanea di bloccare le chat sui dispositivi secondari ...ilgiornale