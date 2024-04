Una svolta nel riciclaggio della plastica è imminente

(Di venerdì 5 aprile 2024) ul>nelEntro il 2025, Nestlé si impegna a non utilizzarenon riciclabile, mentre L’Oreal annuncia che tutto il suo imballaggio sarà ricaricabile, riutilizzabile, riciclabile o compostabile entro lo stesso anno. Procter & Gamble promette di dimezzare l’uso di resinavergine entro il 2030. Le aziende stanno adottando nuovi impianti diavanzato per affrontare il problema globale dei rifiuti plastici. ### Nuova Generazione di Impianti diAvanzato L’industriaaccoglie favorevolmente la tecnologia delavanzato, che promette di trattare una vasta gamma di prodotti al di là delle capacità attuali. ...

Il Napoli inizia a lavorare per la prossima stagione, De Laurentiis ha già dato un’indicazione su Lindstrom e Traoré . Una stagione decisamente negativa quella che il Napoli sta vivendo. Difficile da ... (spazionapoli)

Dopo il divorzio a sorpresa da Goran Ivanisevic, per il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic , è tempo di pensare al suo nuovo staff. Anche perché la scalata di Jannik Sinner è vertiginosa ... (liberoquotidiano)

Undici vittime in meno di tre anni. L’inferno sale in A14 per l’ennesima volta e con le stesse sequenze: uno schianto in galleria (due camion e un bus), le fiamme, la colonna di fumo, un morto e ... (ilrestodelcarlino)

'Inopportuno e sconveniente', Dallapiccola sull'auto blu a Soini: 'E' stata comprata e girerà con i soldi dei contribuenti': ... luoghi visitati e attività svolta. Invece, questi elementi, non avranno mai un'evidenza così facilmente individuabile se praticati attraverso l'utilizzo di una auto blu. Un po' come succede in ...

'No allo stop ai motori a benzina' La campagna elettorale nel Comasco dell'eurodeputata Tovaglieri (Lega): ... facendo pagare il prezzo della Svolta Verde ai cittadini, alle imprese e a tutti coloro che usano l'auto per lavorare e che non possono permettersi di acquistare una costosa vettura elettrica. ...