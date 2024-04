Una diva molto ‘preziosa’ | l’amore di Marlene Dietrich per i gioielli

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 5 aprile 2024) Life&People.it Fra le dive di Hollywood che hanno illuminato i red carpet della storia del cinema ce n’è stata una che ha brillato più di tutte. A far splendere il nome di, sono i preziosissimia cui l’attrice dalle origini tedesche è stata legata fino agli ultimi giorni di vita. Un amore, quello per pietre e gemme di ogni sorta, nato in tenera età: latrascorre, infatti, l’infanzia proprio all’interno di una gioielleria. A gestirla, in qualità di proprietaria, era la madre dell’allora piccola. Così, in quella boutique del lusso, – colei che è nota la mondo come l’Angelo Azzurro, dal nome del film che la consacrò al Grande Schermo -, scopre una passione smisurata e destinata a durare per sempre. Una passione nata da bambina nella gioielleria della ...