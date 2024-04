Una commedia che presenta ritratti femminili di grande modernità in un mondo di uomini

(Di venerdì 5 aprile 2024)ta in anteprima a Bari International Film&TV Festival, Zamora è unadai tocchi malinconici che segna il debutto di Neri Marcorè alla regia. L’attore (58 anni), indimenticabile Er Murena di Smetto quando voglio oltre che imitatore tra i più apprezzati e conduttore tv, ha riunito nel cast molti fuoriclasse della comicità italiana: da Antonio Catania a Giovanni Storti, da Giacomo Poretti a Giovanni Esposito. “Zamora”, il trailer: Neri Marcorè debutta alla regia ...

Un grande successo torna a solcare le tavole del palco scenico. Al Teatro delle Muse di nuovo in scena la commedia “Non è una tragedia” , con Wanda Pirol, Rino Santoro, Geppi Di Stasio . Lo spettacolo, ... (romadailynews)

Abbiamo intervistato Pablo Berger, regista del film Il mio amico robot : dal 4 aprile al cinema, il lungometraggio è stato meritatamente candidato all'Oscar come miglior film di animazione. Lo ... (comingsoon)

Tempo di lettura: 2 minuti“Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?” Sul palcoscenico del ‘Delle Arti’ di Salerno, sabato 6 aprile e domenica 7 aprile, la commedia che scatena risate ... (anteprima24)

“Morto, vivo e assicurato”: torna la commedia brillante al teatro della Posta Vecchia - Si tratta di una commedia brillante in due atti piena di colpi di scena e situazioni spassose e surreali. E’ stata definita, dallo scrittore torinese Pitigrilli (al secolo Dino Segre), “un lavoro ...agrigentonotizie

La rivincita delle bionde: Reese Witherspoon e i produttori di Gossip Girl al lavoro su una serie tv spin-off - Il progetto tv, in sviluppo presso gli Amazon MGM Studios, non sostituisce un terzo capitolo del franchise cinematografico a cui sta lavorando Mindy Kaling da diversi anni: ecco cosa sappiamo.comingsoon

Monteprandone, compagnia teatrale 'Anime sul palco' presenta lo spettacolo 'Peppiniello non lo fa più' - Monteprandone, compagnia teatrale 'Anime sul palco' presenta lo spettacolo 'Peppiniello non lo fa più' - picenotime.it - IT ...picenotime