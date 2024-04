Un violento terremoto di magnitudo 4 8 colpisce la zona di New York

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una scossa diviolentissima, con laregistrata pari a 4.8, è stata registrata in questi minuti a circa 20 miglia a ovest di North Plainfield (New Jersey) alle ore 10:23:19 locali, negli Stati Uniti. Il sisma, della durata di circa 20 secondi, è stato avvertito nitidamente a New, New Jersey, Massachusetts e Pennsylvania, secondo i primi rapporti. Al momento non sono ancora stati diffuse informazioni circa eventuali danni provocati dalla scossa, avvertita in maniera molto nitida dalla popolazione. Sui social sono subito apparse testimonianze spaventate dei residenti, che hanno parlato di gente corsa in strada per la paura e di momenti di fortissima tensione.