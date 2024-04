Un tipo imprevedibile 2 | Adam Sandler al lavoro sul sequel per Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 5 aprile 2024)ha confermato che Un2 è effettivamente in fase di sviluppo! Ildella commedia sportiva del 1996 è in lavorazione pressoe l’attore ha confermato che lui e Tim Herlihy stanno lavorando duramente per creare una storia coinvolgente che soddisfi i fan e cheè entusiasta del progetto. Durante un’intervista radiofonica con Dan Patrick, ha espresso la sua determinazione nel non deludere il pubblico, rivelando di avere già una moltitudine di idee che stanno per essere trasformate in realtà. La notizia delha suscitato una reazione positiva online:ha confermato che il feedback dei fan è importante e che il loro entusiasmo è un ulteriore motivo per fare del proprio ...